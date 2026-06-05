Евразийский банк развития проанализировал изменение объема международных резервных активов Республики Беларусь.

К началу июня 2026 года финансовый показатель зафиксирован на отметке 15 миллиардов долларов, продемонстрировав майское снижение на 228,6 миллиона долларов.

Стоимость золота в составе резервов сократилась на 107,8 млн долл. вследствие снижения цен на золото на 1,4% в мае. Коррекция была вызвана ожиданиями роста доходности казначейских облигаций США, а также сокращением спроса на золото в странах Юго-Восточной Азии. Резервные активы в иностранной валюте уменьшились на 113,8 млн долл.

«Несмотря на снижение, резервы покрывают 3,3 месяца импорта товаров и услуг, что превышает международный стандарт достаточности в 3 месяца», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).