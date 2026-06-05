В чем конкурентное преимущество Беларуси для китайских инвесторов, рассказал первый заместитель премьер-министра Николай Снопков во время Белорусско-Китайского форума промышленного и инвестиционного сотрудничества «Промышленная кооперация - путь к совместному развитию», сообщает пресс-служба Правительства.

«Наше главное конкурентное преимущество для инвесторов - география, превращенная в экономику. Беларусь расположена на стыке Европейского союза и Евразийского экономического союза, в эпицентре огромного рынка, где в радиусе 2 тыс. км от Минска создается более четверти мирового ВВП. Любой товар, произведенный в Беларуси, получает свободный доступ на рынок ЕАЭС - это свыше 180 млн потребителей в пяти странах. Инвестируя у нас, вы получаете производственную базу не только для Беларуси, но и для всей Евразии», - отметил Николай Снопков.

Первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что у Беларуси индустриальная и одновременно инновационная экономика. «Четверть ВВП формирует промышленность, причем не только классические машиностроение, химия и деревообработка, но и быстро растущие сектора - электроника, фармацевтика, биотехнологии, умная техника, оптика. Инвестор приходит туда, где есть люди, ресурсы и предсказуемые правила игры. В Беларуси сильные инженерные школы, компетенции в механике, программировании, микроэлектронике, робототехнике. 40% нашей территории - сельскохозяйственные земли, еще около 40% покрыто лесами, огромные запасы пресной воды. В совокупности создается огромная ресурсная база для долгосрочных проектов в агропромышленном комплексе, деревообработке и пищевой промышленности», - отметил первый вице-премьер.

Флагманом совместной работы с Китаем является индустриальный парк "Великий камень" - опорная площадка инициативы "Один пояс, один путь", признанная ее жемчужиной. "Созданы тысячи рабочих мест, в планах - десятки тысяч. Развиваются кластеры в машиностроении, фармацевтике, электронике, логистике. Каждые несколько лет условия для бизнеса пересматриваются в сторону улучшения. Для китайских компаний созданы специальные, лучшие на евразийском пространстве условия ведения бизнеса", - подчеркнул Николай Снопков.

С 1 января 2026 года вступило в силу соглашение между Беларусью и Китаем о торговле услугами и осуществлении инвестиций, предоставляющее китайскому бизнесу режим наибольшего благоприятствования и прямые гарантии защиты капитала. "Это значимый шаг к экономической конкретике и политический сигнал открытости, - обозначил Первый вице-премьер. - Наша многолетняя дружба окрепла, созрела и стала ценнейшим активом, который мы можем приумножить, переходя к следующему этапу - углублению промышленной кооперации".

Николай Снопков отметил, что сегодня идет речь уже не просто об инвестициях, а о новом качестве взаимодействия партнеров: от отдельных проектов - к строительству общего индустриального пространства будущего. "Это означает переход от разовых сделок к альянсам, от простой торговли к интеграции производственных цепочек и обмену технологиями и компетенциями. Беларусь и Китай уже выстроили мощную институциональную основу для такой кооперации", - обратил внимание Первый вице-премьер.

В 2023 году была подписана комплексная стратегия совместного промышленного развития Беларуси и КНР. Утвержден детализированный план из десятков проектов с привлечением китайских технологий. В 2026 году подписана Директива Президента "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой". 2026-й и 2027-й объявлены Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая.

"Инвестирование в дружественные страны - это верный стратегический шаг. Со своей стороны Правительство Беларуси и далее будет на постоянной основе улучшать режим ведения бизнеса в индустриальном парке "Великий камень", сохраняя наилучшие условия. На период 2026-2030 годов наша цель - совместный качественный технологический рост. Мы планируем реализовать более 30 крупных проектов в рамках Годов промышленной кооперации с КНР и новой Директивы. Приоритеты - микроэлектроника и приборостроение, станкостроение, беспилотные системы, новые материалы, а также медицина и туристическая инфраструктура", - заключил Николай Снопков.