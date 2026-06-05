ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЧЕБОТАРЬ: НАША ЗАДАЧА К 2030 Г. – УДВОИТЬ ЭКСПОРТ В КИТАЙ И ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЗ КИТАЯ


10:08 08.06.2026

Беларусь планирует удвоить экспорт в Китай и объем китайских инвестиций к 2030 году. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь в Минске на Форуме промышленного и инвестиционного сотрудничества Республики Беларусь и КНР, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Руководитель ведомства подчеркнул, что стратегическое партнерство двух стран выходит на качественно новый уровень, трансформируясь из разрозненных проектов в глубокую промышленную кооперацию.

Ключевым примером такого успешного взаимодействия остается Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». В этот масштабный проект уже вложено более 1 миллиарда долларов, а совокупный объем инвестиций его резидентов превысил 1,5 миллиарда долларов. Площадка наглядно демонстрирует готовность республики выступать надежным производственным плацдармом для выхода партнеров на рынки ЕАЭС и соседних государств.

Экономическую интеграцию активно подкрепляет развитие региональных и правовых связей. Фундаментом для дальнейшего роста стало подписание двустороннего Соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Параллельно с этим создано более 30 партнерств между областями Беларуси и провинциями Китая, а расширение безвизового режима спровоцировало уверенный рост взаимных туристических и деловых поездок.

В условиях стабильного делового климата и развитой логистики белорусская сторона рассчитывает на приток долгосрочного капитала. В приоритете — привлечение китайских партнеров к реализации высокотехнологичных проектов. Наиболее перспективными направлениями для совместной работы Минск видит микроэлектронику, роботостроение, станкостроение, биотехнологии, фармацевтику и создание беспилотных систем.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2026
валюта курс
EUR 3.2785
USD 2.8169
RUB 3.8259
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2733 -0.0093
USD 2.8169 -0.0105
RUB 3.8259 +0.0098
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3300 3.3390
USD 2.8590 2.8620
RUB 3.6500 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1680
EUR/RUB 89.0000 90.0000
USD/RUB 76.0000 77.2000
подробнее