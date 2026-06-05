Беларусь планирует удвоить экспорт в Китай и объем китайских инвестиций к 2030 году. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь в Минске на Форуме промышленного и инвестиционного сотрудничества Республики Беларусь и КНР, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Руководитель ведомства подчеркнул, что стратегическое партнерство двух стран выходит на качественно новый уровень, трансформируясь из разрозненных проектов в глубокую промышленную кооперацию.

Ключевым примером такого успешного взаимодействия остается Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». В этот масштабный проект уже вложено более 1 миллиарда долларов, а совокупный объем инвестиций его резидентов превысил 1,5 миллиарда долларов. Площадка наглядно демонстрирует готовность республики выступать надежным производственным плацдармом для выхода партнеров на рынки ЕАЭС и соседних государств.

Экономическую интеграцию активно подкрепляет развитие региональных и правовых связей. Фундаментом для дальнейшего роста стало подписание двустороннего Соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Параллельно с этим создано более 30 партнерств между областями Беларуси и провинциями Китая, а расширение безвизового режима спровоцировало уверенный рост взаимных туристических и деловых поездок.

В условиях стабильного делового климата и развитой логистики белорусская сторона рассчитывает на приток долгосрочного капитала. В приоритете — привлечение китайских партнеров к реализации высокотехнологичных проектов. Наиболее перспективными направлениями для совместной работы Минск видит микроэлектронику, роботостроение, станкостроение, биотехнологии, фармацевтику и создание беспилотных систем.