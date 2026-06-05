|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ЧЕБОТАРЬ: НАША ЗАДАЧА К 2030 Г. – УДВОИТЬ ЭКСПОРТ В КИТАЙ И ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЗ КИТАЯ
10:08 08.06.2026
Беларусь планирует удвоить экспорт в Китай и объем китайских инвестиций к 2030 году. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь в Минске на Форуме промышленного и инвестиционного сотрудничества Республики Беларусь и КНР, сообщает пресс-служба экономического ведомства.
Руководитель ведомства подчеркнул, что стратегическое партнерство двух стран выходит на качественно новый уровень, трансформируясь из разрозненных проектов в глубокую промышленную кооперацию.
Ключевым примером такого успешного взаимодействия остается Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». В этот масштабный проект уже вложено более 1 миллиарда долларов, а совокупный объем инвестиций его резидентов превысил 1,5 миллиарда долларов. Площадка наглядно демонстрирует готовность республики выступать надежным производственным плацдармом для выхода партнеров на рынки ЕАЭС и соседних государств.
Экономическую интеграцию активно подкрепляет развитие региональных и правовых связей. Фундаментом для дальнейшего роста стало подписание двустороннего Соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Параллельно с этим создано более 30 партнерств между областями Беларуси и провинциями Китая, а расширение безвизового режима спровоцировало уверенный рост взаимных туристических и деловых поездок.
В условиях стабильного делового климата и развитой логистики белорусская сторона рассчитывает на приток долгосрочного капитала. В приоритете — привлечение китайских партнеров к реализации высокотехнологичных проектов. Наиболее перспективными направлениями для совместной работы Минск видит микроэлектронику, роботостроение, станкостроение, биотехнологии, фармацевтику и создание беспилотных систем.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2026
Курсы в банках
на 08.06.2026
Конвертация в банках
на 08.06.2026