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Экономика РБ


ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ СОСТАВИЛО ПОЧТИ $1,9 МЛРД


15:38 05.06.2026

В январе-апреле 2026 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $32,222 млрд. К уровню января-апреля 2025 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 119,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 22,6% и составил $15,178 млрд., импорт вырос на 16,2% до $17,044 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-апреле 2026 года составило $1,866 млрд.
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