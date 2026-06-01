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Экономика РБ
СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД НА «БЕЛАГРО-2026» ПРЕЗЕНТОВАЛ ГАЗОНОКОСИЛКУ BELARUS 191ГС
15:16 05.06.2026
Сморгонский агрегатный завод на выставке «БЕЛАГРО-2026» представил опытную модель газонокосилки BELARUS 191ГС. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил директор предприятия Александр Гагуть.
«Это тяжелый профессиональный райдер-газонокосилка, созданный для обслуживания больших территорий — парков, стадионов, усадьб с территорией в 1–2 га. Мы разработали его с участием китайских партнеров. Из иностранных компонентов в модели — шины, двигатель и гидростатическая трансмиссия», — рассказал Александр Гакуть.
Руководитель отметил, что BELARUS 191ГС работает со скоростью 16 км/ч. Благодаря деке размером 157 см косилка обрабатывает до 2 га газона за час. Экономия времени по сравнению с обычным минитрактором с косилкой составляет около 50 %.
«Корпус косы оснащен тремя ножами и сварен из толстой стали, из-за чего он не боится ударов о камни, скрытых пней и неровностей рельефа. Двухцилиндровый двигатель обладает принудительной фильтрацией и смазкой под давлением для работы на склонах. Эргономичное кресло оператора дополнено подлокотниками и виброгашением, интуитивными рычагами управления. Мощные LED-фары позволяют трудиться в сумерках. Силовая дуга безопасности и ремень защищают водителя при случайном опрокидывании на сложных участках», — добавил директор ОАО «САЗ».
Испытания газонокосилка BELARUS 191ГС будет проходить в одной из организаций Партизанского района Минска.
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