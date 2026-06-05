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Экономика РБ


РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ГРОДНО ПОКАЗАЛ УВЕРЕННЫЙ РОСТ В МАЕ


14:15 05.06.2026

В мае на вторичном рынке жилья Гродно зафиксирован резкий всплеск покупательской активности.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, за месяц риелторы зарегистрировали 277 сделок купли-продажи квартир. Этот показатель существенно превышает прошлые периоды: по сравнению с апрелем текущего года количество продаж выросло на 77, а относительно мая прошлого года рынок увеличился на 41 сделку.

Повышенный спрос спровоцировал и рост стоимости жилья. Средняя цена квадратного метра в областном центре достигла 1095 долларов, что на 3,9 % выше апрельских значений. При этом динамика цен напрямую зависела от комнатности жилья.

Самыми востребованными на рынке оказались двухкомнатные квартиры — по ним закрыто 118 сделок, хотя средняя цена «квадрата» здесь снизилась на 4,7 % до 1074 долларов. Трехкомнатные квартиры заняли второе место по популярности (92 продажи), показав при этом заметный рост стоимости квадратного метра на 8,6 % (до 1064 долларов). Однокомнатные квартиры разошлись тиражом в 58 сделок с ценой 1240 долларов за метр (+1,6 %), а в сегменте четырехкомнатных квартир зафиксировано всего 9 продаж, но с рекордным ростом стоимости «квадрата» на 12,5 % (до 1000 долларов).

Параллельно с общим ростом цен в Гродно обновились и локальные ценовые рекорды месяца. Самым дорогим лотом в сегменте «однушек» стала квартира площадью 40,3 кв.м в блочной новостройке на улице Воинов-Интернационалистов, проданная за 76 000 долларов. Лидером среди двухкомнатных квартир оказался объект в ЖК «Александровский» на улице Щорса стоимостью 105 000 долларов. Абсолютный же рекорд стоимости квадратного метра в мае поставила трехкомнатная квартира на улице Соломова: за жилье площадью 63,3 кв.м в доме 2024 года постройки покупатель отдал 144 500 долларов, что составило 2283 доллара за «квадрат». В то же время самая дорогая четырехкомнатная квартира общей площадью 111 кв.м в переулке Загороднем обошлась новому владельцу в 131 500 долларов.
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