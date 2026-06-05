На Белорусской универсальной товарной бирже совершена первая сделка по закупке кальцинированной соды в Узбекистане.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, покупателем сырья выступило ОАО «Гомельстекло», а продавцом — крупный узбекский производитель. Объем пилотной транзакции составил 3,5 тысячи тонн, а общая стоимость контракта превысила 1,3 миллиона долларов США.

Успешный старт торгов открывает перед белорусским предприятием новые возможности для долгосрочного партнерства и стабилизации производственных процессов.

Как отметил генеральный директор ОАО «Гомельстекло» Вячеслав Головацкий, биржевая площадка стала для завода важным инструментом оптимизации закупок, который снижает издержки и упрощает поиск партнеров. По его словам, через механизмы БУТБ предприятие рассчитывает получить прямой доступ к зарубежным производителям и обеспечить ритмичные поставки сырья по конкурентным рыночным ценам.

Выход на узбекский рынок стал лишь началом масштабной стратегии компании по диверсификации импорта. Следующим этапом работы «Гомельстекло» станет дальнейшее расширение пула иностранных поставщиков соды. В настоящее время профильные специалисты активно прорабатывают рынок Турции, которая традиционно входит в топ мировых экспортеров этого востребованного промышленного сырья.