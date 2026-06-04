Розничные клиенты ВТБ (Беларусь) по итогам 2025 года в полтора раза увеличили количество онлайн-вкладов в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, рост популярности цифровых сбережений в национальной валюте обусловлен выгодными процентными ставками и удобством оформления депозитов в мобильном приложении и интернет-банке.

Тенденция сохраняется и в 2026 году: по итогам апреля доля онлайн-вкладов в национальной валюте превысила 75%. В числе актуальных предложений ВТБ (Беларусь) — вклады с возможностью выбора сроков с точностью до дня и условий хранения с ежедневной выплатой процентов, а также решения для долгосрочного накопления.

«Мы видим устойчивый рост доверия клиентов к цифровым финансовым сервисам и сбережениям в белорусских рублях. Сегодня большинство вкладчиков выбирают дистанционный формат оформления как наиболее удобный и быстрый способ управления своими финансами. Банк постоянно работает над линейкой депозитов в национальной валюте. Сейчас наибольшим спросом пользуется депозит с ежедневной капитализацией «Ежедневник онлайн»», — отметила начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь) Лилия Петкевич.

Наиболее привлекательные условия по безотзывным вкладам в белорусских рублях доступны в рамках вклада «В теме. Онлайн» при размещении на срок 1097-1825 дней – 14,91% годовых, в рамках вкладов «Ежедневник онлайн» и «Мои условия онлайн» при размещении денежных средств на сроки 367-548 дней с процентной ставкой в размере 13,50% годовых.

Ознакомиться подробнее с действующими условиями можно в разделе «Вклады и счета» на сайте банка.