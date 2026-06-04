ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


КОЧАНОВА О ДОЛГОСТРОЯХ В МИНСКЕ: «ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ ЗАТЯГИВАНИЯ СРОКОВ НЕТ, ЭТО ПРОСТО ВОЛОКИТА»


12:43 05.06.2026

В ходе заседания Мингорисполкома председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в городе Минске Наталья Кочанова дала принципиальную оценку ситуации с объектами незавершенного строительства, сообщает пресс-служба Совета Республики.

Наталья Кочанова отметила, что в Минске системно выстроена работа по ликвидации долгостроев и за последние годы сделано очень много, однако главную проблему сегодня представляют объекты республиканской формы собственности, в частности, министерств и ведомств.

По словам Натальи Кочановой, объективных причин для срыва сроков нет, так как финансирование имеется, а задержки вызваны бумажной волокитой с документами.

Для кардинального изменения ситуации уполномоченным представителем президента предложено принципиальное решение: не выдавать новые разрешения на строительство и реконструкцию тем ведомствам, которые не выполнили ранее данные обещания и не обеспечили ввод в эксплуатацию уже строящихся объектов.

Также на особый жесткий контроль взят 15-й учебный корпус БНТУ (в народе "Корабль"): объект должен быть полностью введен в эксплуатацию к 1 сентября текущего года без каких-либо промежуточных пусковых комплексов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2026
валюта курс
EUR 3.2869
USD 2.8274
RUB 3.8161
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2826 +0.0266
USD 2.8274 +0.0221
RUB 3.8161 -0.0102
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3530
USD 2.8700 2.8700
RUB 3.6650 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 05.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1690 1.1700
EUR/RUB 89.8000 90.6000
USD/RUB 77.0000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line