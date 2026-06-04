В ходе заседания Мингорисполкома председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в городе Минске Наталья Кочанова дала принципиальную оценку ситуации с объектами незавершенного строительства, сообщает пресс-служба Совета Республики.

Наталья Кочанова отметила, что в Минске системно выстроена работа по ликвидации долгостроев и за последние годы сделано очень много, однако главную проблему сегодня представляют объекты республиканской формы собственности, в частности, министерств и ведомств.

По словам Натальи Кочановой, объективных причин для срыва сроков нет, так как финансирование имеется, а задержки вызваны бумажной волокитой с документами.

Для кардинального изменения ситуации уполномоченным представителем президента предложено принципиальное решение: не выдавать новые разрешения на строительство и реконструкцию тем ведомствам, которые не выполнили ранее данные обещания и не обеспечили ввод в эксплуатацию уже строящихся объектов.

Также на особый жесткий контроль взят 15-й учебный корпус БНТУ (в народе "Корабль"): объект должен быть полностью введен в эксплуатацию к 1 сентября текущего года без каких-либо промежуточных пусковых комплексов.