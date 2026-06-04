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Экономика РБ


МИНЭКОНОМИКИ 6 ИЮНЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


11:42 05.06.2026

Начальник главного управления экономической интеграции Минэкономики Щербин Павел Григорьевич 6 июня 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Выполнение Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства в 2024-2026 годах».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
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