В Беларуси стартовало онлайн-голосование потребителей в отношении показателя эстетичности продукции, претендующей на присвоение Государственного знака качества – 2026.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, принять участие в онлайн-голосовании можно до 26 июля 2026 г. включительно в тематическом разделе «Государственный знак качества» на портале «КАЧЕСТВО.БЕЛ».

Напомним, что Государственный знак качества присваивается продовольственным товарам, промышленным товарам для населения, продукции производственно-технического назначения, произведенным юридическими лицами Республики Беларусь и соответствующим следующим показателям качества: безопасность, экологичность, инновационность, технологичность, эстетичность.

В 2026 г. областными и Минским городским исполкомами в Госстандарт представлены заявки от свыше 150 предприятий страны более чем на 260 наименований продукции.

Они направлены в ответственные органы для оценки по четырем указанным выше показателям качества.

Пятый показатель – эстетичность – оценивают потребители путем онлайн-голосования. При оценке учитывается информационная выразительность, гармоничность, рациональность формы, совершенство исполнения и оформления продукции и др.

Потребитель может проголосовать за каждый товар-претендент только один раз (повторное голосование не учитывается).

Дополнительную информацию и консультации можно получить в секретариате комиссии: ул. Новаторская, д. 2А, к. 428, 220053, г. Минск, тел.: +375 17 269 69 54, +375 17 269 69 64, .