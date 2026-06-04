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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УСПЕШНО ПРОТЕСТИРОВАЛИ НОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ УДАРНОГО БЕСПИЛОТНИКА «ЧЕКАН В»


10:01 05.06.2026

В Беларуси успешно протестировали новый электродвигатель для ударного беспилотника «Чекан В».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, отечественная силовая установка, разработанная специалистами ОАО «АЛЕВКУРП», успешно прошла полный цикл летных испытаний. Электродвигатель мощностью 4,44 кВт доказал свою надежность и корректную работу во всех ключевых режимах: от взлета и полета по маршруту до непосредственной атаки.

Этому успеху предшествовала серьезная проверка на земле. Специалисты ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» провели комплексные стендовые испытания, в ходе которых детально оценили технические характеристики агрегата и подтвердили возможность его интеграции в состав ударного беспилотного авиационного комплекса.

Практические тесты доказали, что разработка предприятия Госкомвоенпрома способна полностью заменить штатный двигатель импортного производства. Создание собственного надежного узла не только снизит зависимость страны от зарубежных комплектующих, но и откроет новые перспективы для модернизации отечественных беспилотников.
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