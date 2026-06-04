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Экономика РБ
МОГИЛЕВСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ВЫЯВЛЕН ОЧЕРЕДНОЙ ФАКТ НЕЗАКОННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ В РОССИЮ ГРУШ
09:38 05.06.2026
Сотрудниками Могилевской таможни выявлен очередной факт незаконной транспортировки в Россию груш.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, 40 тонн свежих фруктов перемещалось в двух грузовых транспортных средствах RENAULT, движение которых таможенники остановили при проведении спецмероприятий.
Схема нарушения законодательства стандартная - у водителей отсутствовали товаросопроводительные документы и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции.
Общая стоимость груш составила более 273 тыс. белорусских рублей.
Могилевской таможней в отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит товар и транспортные средства, начат административный процесс по ст.13.12 КоАП Республики Беларусь.
Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
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