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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ОБНУЛИЛИ УТИЛЬСБОР НА ВВОЗ НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ И ПРИЦЕПОВ


16:59 04.06.2026

Александр Лукашенко 4 июня подписал указ №180 "О мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов", сообщает пресс-служба президента.

Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора в 2026 году ввозимых в Беларусь новых (не более 3 лет с даты выпуска) грузовых автомобилей экологического класса 5 и выше, прицепов и полуприцепов.

Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств, конкурентоспособных на международном рынке. Предлагаемые преференции позволят увеличить экспорт транспортных услуг и будут способствовать развитию экспортно ориентированного сегмента экономики страны.
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