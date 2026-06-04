УП «БЕЛТЕХОСМОТР» за май 2026 года 174 709 разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (+ 0,2% к аналогичному периоду прошлого года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, за рассматриваемый период физическим лицам выдано 153 046 разрешений (87,6% от общего количества).

В отношении электромобилей оформлено 3 238 разрешений, а для транспортных средств, занятых в коммерческих перевозках пассажиров – 6 923 разрешения.

Услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» воспользовались 5 369 автовладельцев. На новые транспортные средства (2025-2026 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 928 разрешений в электронной форме.

Из общего количества транспортных средств, представленных на государственный технический осмотр, 12.8% транспортных средств (24 416) имели различного характера несоответствия установленным требованиям (35 573 несоответствия).

Удельный вес несоответствий, выявленных при проведении контрольно-диагностических работ транспортных средств, составил:

По результатам проведенных контрольно-диагностических работ 422 электромобилей выявлены 24 неисправности, в том числе по внешним световым приборам – 8, тормозным системам– 6, рулевому управлению, колесам и шинам– по 4, элементам комплектации транспортных средств, элементам ходовой части– по 1.