ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


«ЦЕНТРОЛИТ» ПРОШЕЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ РФ И РЕКОМЕНДОВАН КАК НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК


13:08 04.06.2026

На ОАО «Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ» российскими специалистами проведен технический аудит, по результатам которого предприятие рекомендовано как поставщик. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник отдела маркетинга завода Николай Артёменко.

«Мы провели переговоры с тремя крупнейшими игроками на рынке метростроя России — АО «Тоннельстройкомплект», ГК «Моспроект-3», НАО «Стройрегион». Их результатом стало в том числе и проведение на «ЦЕНТРОЛИТЕ» технического аудита», — рассказал Николай Артёменко.

По его словам, специалисты из России завершили работу на заводе вердиктом «рекомендован как поставщик», что немало облегчит предприятию сотрудничество с партнерами из соседней страны. В подтверждение этому ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» отравил в Красноярск первые партии тюбингов, изготовленных по ранее заключенному договору для строительства метрополитена.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2026
валюта курс
EUR 3.2578
USD 2.8053
RUB 3.8263
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2826 +0.0266
USD 2.8274 +0.0221
RUB 3.8161 -0.0102
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3580 3.3350
USD 2.8760 2.8650
RUB 3.6600 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 04.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1675 1.1700
EUR/RUB 89.8000 90.5000
USD/RUB 77.0000 77.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line