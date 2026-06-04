На ОАО «Гомельский литейный завод «ЦЕНТРОЛИТ» российскими специалистами проведен технический аудит, по результатам которого предприятие рекомендовано как поставщик. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник отдела маркетинга завода Николай Артёменко.

«Мы провели переговоры с тремя крупнейшими игроками на рынке метростроя России — АО «Тоннельстройкомплект», ГК «Моспроект-3», НАО «Стройрегион». Их результатом стало в том числе и проведение на «ЦЕНТРОЛИТЕ» технического аудита», — рассказал Николай Артёменко.

По его словам, специалисты из России завершили работу на заводе вердиктом «рекомендован как поставщик», что немало облегчит предприятию сотрудничество с партнерами из соседней страны. В подтверждение этому ГЛЗ «ЦЕНТРОЛИТ» отравил в Красноярск первые партии тюбингов, изготовленных по ранее заключенному договору для строительства метрополитена.