Предприятия Министерства промышленности представили на выставке «БЕЛАГРО-2026» более 130 образцов современной техники и оборудования на площади порядка 8 тыс. квадратных метров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе промышленного ведомства, все 8 тыс. кв. м экспозиции включают технику для всех этапов сельскохозяйственного производства: от обработки почвы до уборки урожая и животноводства. Представлены более 35 новинок.

МТЗ демонстрирует «космический корабль» энергонасыщенный трактор БЕЛАРУС-5425, который 1 мая презентовали Главе государства. Это самый мощный колесный трактор в истории отечественного машиностроения. Машина более чем на 90 % состоит из белорусских и российских комплектующих, узлов и агрегатов, что обеспечивает независимость от импортных поставок. Уже собрано 4 экспериментальных образца данных тракторов, которые в настоящее время проходят полевые испытания.

Также среди новых разработок холдинга МТЗ стоит отметить самоходные газонокосилки, подталкиватель кормов самоходный BELARUS-СПК3 и модернизированный трактор BELARUS-921.4 с трансмиссией 42/42.

ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» впервые показывает разработанные в соответствии поручениями Главы государства новые рулонные пресс-подборщики ПРП-160 и ПРО-Ф-160 с камерой прессования переменного типа и обмоткой рулонов с стрейч-пленку, а также полуприцеп специальный комбинированный ПСК-30 на 4-ох осной ходовой системе собственного изготовления, машиу для внесения жидких органических удобрений МЖУ-25В на 3-х осной подрессоренной ходовой системе с подруливающими осями собственного производства и вакуумной компрессорной установкой производство ОАО «Молодечненский станкостроительный завод».

Холдинг «Гомсельмаш» представил Комбайн кормоуборочный самоходный FS450 с двигателем ЯМЗ-658 мощностью 450 л.с., кабиной UNI CAB с левосторонним входом, капотами, бампером и масками фар из стеклопластика, мультипликатором для привода гидронасосов рабочих органов, управлением внесением консервантов с бортового компьютера. Также посетителям будут продемонстрированы инновационные решения в области экологически безопасных материалов, безотходных технологий и цифровых сервисов для агробизнеса.

ОАО «МАЗ» продемонстрирует седельный тягач МАЗ-64102L, а также автобус пригородный МАЗ 303147.

Холдинг «Лидсельмаш» представит сеялку зерновую невматическую «LIDER-15000E», борону дисковую навесную Л-111-03, агрегат чизельный комбинированный АЧК-5, опрыскиватель высококлиренсный самоходный ОВС-4236А-03, валкователь ленточный ВЛ-10.

Холдингом «Амкодор» на выставке будет продемонстрированы: погрузчик универсальный AMKODOR W080C, машина малогабаритная AMKODOR VU8, экскаватор гусеничный AMKODOR XC250LC, самоходный кормосмеситель-раздатчик IVS18S2, плуг чизельный ПЧ-4Г, агрегат почвообрабатывающий посевной «Калина», очиститель зерна сетчатый ОЗС-150М, сушилка зерновая мобильная СЗМ – 10 «NIVA».