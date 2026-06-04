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Экономика РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕНЕНА НЕЗАКОННАЯ ЗАКУПКА ПРЕДПРИЯТИЯ АПК НА BR360 ТЫС.
12:51 04.06.2026
Прокуратура Брестской области в ходе надзорной деятельности выявила факт нарушения законодательства о государственных закупках при приобретении предприятием АПК рулонного пресс-подборщика на сумму свыше 360 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Брестской области, установлено, что при размещении приглашения к участию в процедуре закупки предприятием неверно осуществлен выбор вида процедуры закупки, что исключало возможность определения наименьшей стоимости пресс-подборщика по результатам торгов и выбора наиболее выгодного предложения с учетом дополнительных существенных критериев поставки.
Кроме того, к участникам необоснованно не предъявлены обязательные требования, предусмотренные законодательством о государственных закупках, условия допуска товаров иностранного происхождения, условия применения преференциальной поправки.
Указанные нарушения создавали предпосылки к неэффективному расходованию бюджетных средств.
Как итог – прокуратура Брестской области внесла руководителю предприятия предписание, в котором потребовано устранить выявленные нарушения.
Во исполнение акта надзора незаконная процедура государственной закупки отменена, инициировано привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
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