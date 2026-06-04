Прокуратура Брестской области в ходе надзорной деятельности выявила факт нарушения законодательства о государственных закупках при приобретении предприятием АПК рулонного пресс-подборщика на сумму свыше 360 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Брестской области, установлено, что при размещении приглашения к участию в процедуре закупки предприятием неверно осуществлен выбор вида процедуры закупки, что исключало возможность определения наименьшей стоимости пресс-подборщика по результатам торгов и выбора наиболее выгодного предложения с учетом дополнительных существенных критериев поставки.

Кроме того, к участникам необоснованно не предъявлены обязательные требования, предусмотренные законодательством о государственных закупках, условия допуска товаров иностранного происхождения, условия применения преференциальной поправки.

Указанные нарушения создавали предпосылки к неэффективному расходованию бюджетных средств.

Как итог – прокуратура Брестской области внесла руководителю предприятия предписание, в котором потребовано устранить выявленные нарушения.

Во исполнение акта надзора незаконная процедура государственной закупки отменена, инициировано привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности.