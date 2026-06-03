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Экономика РБ


В МАРЬИНОГОРСКОЙ ЦРБ НАЧАЛИ ВЫПОЛНЯТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ


12:37 04.06.2026

Впервые в истории Марьиногорской центральной районной больницы врачи начали проводить высокотехнологичные лапароскопические операции, сообщает Telegram-канал Минздрава.

Первые подобные хирургические вмешательства стартовали в учреждении здравоохранения с 1 июня 2026 года.

Внедрение новых медицинских технологий стало возможным благодаря совместной работе Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома и руководства районной больницы. В рамках этого сотрудничества был сформирован высокопрофессиональный хирургический коллектив, а операционный блок больницы дооснастили самым современным эндовидеохирургическим оборудованием.

Благодаря проведенной модернизации жители Пуховичского района теперь могут получать качественную, малоинвазивную и современную хирургическую помощь непосредственно в своей районной больнице, без необходимости поездок в областные медицинские центры.
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