Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь обратило внимание многодетных семей на то, что они могут досрочно использовать средства семейного капитала для оплаты образования, не дожидаясь совершеннолетия ребенка.

Согласно разъяснению ведомства, сделать это можно в отношении любого члена семьи: как детей, так и родителей или супругов. Деньги разрешено направить на получение первого, второго или последующего образования на любой форме обучения — очной, заочной или дистанционной. Капитал принимают в государственных учебных заведениях, а также в вузах и колледжах потребительской кооперации и Федерации профсоюзов Беларуси.

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, министерство рекомендует пройти два основных этапа: согласование в исполнительном комитете и перевод средств через банк.

На первом этапе заявителю необходимо обратиться в службу «Одно окно» и предоставить установленный пакет документов. В него входят паспорта заявителя и студента (или свидетельство о рождении), копия решения о назначении семейного капитала, договор с учебным заведением и справка об обучении. Также потребуются свидетельство о браке и документы, подтверждающие занятость супруга в полной семье или родителя в неполной семье. Местные органы власти рассматривают заявление в течение одного месяца.

После получения положительного решения исполкома можно переходить ко второму этапу. Семье необходимо обратиться в Беларусбанк, который перечислит деньги напрямую на счет учебного заведения. По данным ведомства, сама процедура перевода средств занимает от 31 до 41 дня, поэтому подавать документы стоит заблаговременно до начала очередного периода оплаты.