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Экономика РБ
НОВЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЯВЛЕН НА МИНЩИНЕ
10:33 04.06.2026
Дзержинским районным исполнительным комитетом 21 мая принято решение № 1439 «Об объявлении ботанического памятника природы местного значения».
Как сообщает Национальныц правовой портал, в соответствии с правовым актом ботанический объект «Сосна веймутова в усадьбе академика В.В. Пашкевича» объявлен ботаническим памятником природы местного значения «Сосна веймутова в усадьбе академика В.В. Пашкевича».
Он расположен на территории площадью 0,011 га.
Установлены границы, землепользователь, земельный участок (часть земельного участка) которого включен в состав земель этого памятника природы.
В его границах действует режим охраны и использования, установленный в пункте 2 статьи 24 и пунктах 1, 2 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, на данной территории запрещены:
разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;
сброс сточных вод в окружающую среду;
мойка механических транспортных средств;
выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков (за исключением случаев выполнения научно обоснованных работ по выжиганию растительности для улучшения среды обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и иных случаев, предусмотренных законодательными актами);
проведение сплошных рубок главного пользования;
размещение палаток и палаточных городков, туристских стоянок, других оборудованных зон и мест отдыха;
проведение массовых мероприятий при отсутствии благоустройства территории;
выпас и прогон скота.
Полномочия по управлению памятником природы возложены на Путчинский сельский исполком.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.
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