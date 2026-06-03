Дзержинским районным исполнительным комитетом 21 мая принято решение № 1439 «Об объявлении ботанического памятника природы местного значения».

Как сообщает Национальныц правовой портал, в соответствии с правовым актом ботанический объект «Сосна веймутова в усадьбе академика В.В. Пашкевича» объявлен ботаническим памятником природы местного значения «Сосна веймутова в усадьбе академика В.В. Пашкевича».

Он расположен на территории площадью 0,011 га.

Установлены границы, землепользователь, земельный участок (часть земельного участка) которого включен в состав земель этого памятника природы.

В его границах действует режим охраны и использования, установленный в пункте 2 статьи 24 и пунктах 1, 2 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, на данной территории запрещены:

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых;

сброс сточных вод в окружающую среду;

мойка механических транспортных средств;

выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков (за исключением случаев выполнения научно обоснованных работ по выжиганию растительности для улучшения среды обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и иных случаев, предусмотренных законодательными актами);

проведение сплошных рубок главного пользования;

размещение палаток и палаточных городков, туристских стоянок, других оборудованных зон и мест отдыха;

проведение массовых мероприятий при отсутствии благоустройства территории;

выпас и прогон скота.

Полномочия по управлению памятником природы возложены на Путчинский сельский исполком.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.