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Экономика РБ
ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ МАШИНОКОМПЛЕКТОВ ДЛЯ АВТО НА БАЗЕ ШАССИ МАЗ ОТПРАВИТСЯ В АЗЕРБАЙДЖАН
10:23 04.06.2026
На 16-ом заседании Межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству был подписан контракт между ООО «ПОЖСНАБ» и ПО «Гянджинский автомобильный завод» на поставку очередной партии машинокомплектов для производства пожарных и специальных автомобилей на базе шасси МАЗ для нужд МЧС Азербайджана.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского автомобильного завода, в короткие сроки Гянджинским автозаводом во взаимодействии с белорусскими предприятиями освоен выпуск специальной техники, а также организовано ее сервисное обслуживание. Собранные гянджинскими специалистами в 2024 и 2025 гг. пожарные и специальные автомобили успешно работают в МЧС Азербайджана и подтверждают высокие эксплуатационные характеристики.
Напомним, как развивался этот масштабный проект:
- Трехсторонний (МАЗ-«ПОЖСНАБ»- Гянджинский автозавод) сборочный проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых на высшем уровне в мае 2024 года в Баку.
- В июне 2024 года подписано трехстороннее соглашение между «ПОЖСНАБ», МАЗ и ГяАЗ.
- В сентябре 2024 года заключен пятилетний рамочный контракт.
- В ноябре 2024 года состоялась торжественная передача первой партии техники.
Динамичное развитие белорусско-азербайджанского партнерства стало возможным благодаря последовательным усилиям президента Беларуси Александра Лукашенко и президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также системной поддержке со стороны Правительств обеих стран.
В заседании принял участие генеральный директор ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович. В фокусе внимания встречи были производственная кооперация, межрегиональное сотрудничество и гуманитарная сфера.
16-ое Заседание Межправительственной Белорусско-Азербайджанской комиссии состоялось в Минске 2 июня в рамках Белорусско-Азербайджанского бизнес-форума. В церемонии открытия форума приняли участие заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич и заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов.
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