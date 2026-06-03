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Экономика РБ
В СЕЛЬСКИХ МАГАЗИНАХ ГРОДНЕНЩИНЫ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 700 КИЛОГРАММОВ ПРОСРОЧЕННЫХ ПРОДУКТОВ
09:44 04.06.2026
Комитетом госконтроля Гродненской области совместно с органами санэпидемслужбы в апреле-мае проведен мониторинг более 200 торговых объектов в сельской местности, сообщает Telegram-канал КГК.
В большинстве магазинов установлены нарушения санитарных норм, в каждом третьем – реализация товаров с истекшими сроками годности.
Например, в одном из магазинов Дятловского района продавались 7 наименований просроченных товаров (колбасные и мясные изделия), в магазине Слонимского района – 13 наименований, в магазине Зельвенского района – 9 наименований пищевой продукции с истекшим сроком годности.
На отдельные товары срок годности истек около трех месяцев назад.
В продаже также находились фрукты ненадлежащего качества, просроченная продукция хранилась совместно с доброкачественной, не соблюдались ассортиментные перечни товаров.
Деятельность отдельных торговых объектов приостанавливалась. Из оборота изъято более 700 кг просроченных продуктов.
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