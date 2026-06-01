С 4 июня на улице Маяковского в Минске заработают новые платные парковки.

Нововведения затронут сразу несколько участков этой городской магистрали. По информации государственного учреждения «Парковки столицы», плату введут за стоянку у дома № 31, на четной стороне улицы от дома № 8 до дома № 24, а также на нечетной стороне на отрезке от дома № 35 до дома № 83.

Платный режим будет действовать с 8:00 до 18:00. Стоимость — 1 рубль в час.