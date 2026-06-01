|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В МИНСКЕ РАСШИРЯЕТСЯ ЗОНА ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ
17:12 03.06.2026
С 4 июня на улице Маяковского в Минске заработают новые платные парковки.
Нововведения затронут сразу несколько участков этой городской магистрали. По информации государственного учреждения «Парковки столицы», плату введут за стоянку у дома № 31, на четной стороне улицы от дома № 8 до дома № 24, а также на нечетной стороне на отрезке от дома № 35 до дома № 83.
Платный режим будет действовать с 8:00 до 18:00. Стоимость — 1 рубль в час.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2026
Курсы в банках
на 03.06.2026
Конвертация в банках
на 03.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе