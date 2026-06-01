МТС открывает двери в мир цифровых технологий для подростков с риском потери или оставшихся без опеки родителей. В SOS-Детских деревнях Минской области стартуют занятия проекта #ШколаЦифровойГрамотности, который дает знания по кибербезопасности и осознанному использованию гаджетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТС, обучение уже началось в SOS-Детской деревне в Марьиной Горке, после чего к проекту присоединятся и Боровляны. Программа курса рассчитана на подростков 12-17 лет и включает 10 разделов, охватывающих наиболее актуальные темы: устройство смартфонов и планшетов, безопасный серфинг в интернете, управление личными данными, распознавание мошеннических схем, защита от кибербуллинга, а также первые шаги в работе с нейросетями.

Ребята занимаются на планшетах Huawei MatePad 11.5, которые помогают сделать процесс наглядным и интерактивным. Они не просто слушают теорию, а сразу применяют знания на практике: регистрируются в полезных сервисах, настраивают безопасность профилей, пробуют создавать контент. Итоговым блоком станет профориентационный модуль: подростки научатся грамотно составлять резюме, оформлять портфолио и пользоваться онлайн-ресурсами для поиска работы.

«Наши ребята с большим энтузиазмом включились в занятия. Цифровые навыки сегодня — это необходимость. Благодаря проекту МТС подростки получают уверенность в том, что они смогут безопасно и эффективно использовать технологии для учебы, общения и будущей профессии», — отметил директор SOS-Детской деревни Марьина Горка Дмитрий Колтович.

«#ШколаЦифровойГрамотности дает подросткам знания, которые работают на их будущее. Мы учим ребят пользоваться современными технологиями осознанно, безопасно и с пользой для себя. Особенно важно, что курс включает профориентационный блок: умение презентовать себя, составлять резюме и искать работу онлайн — это фундамент самостоятельной жизни», — подчеркнула глава PR-группы МТС Мария Канасевич.

Справка: МТС последовательно реализует проекты по повышению цифровой грамотности. Инициатива #ШколаЦифровойГрамотности для воспитанников интернатных учреждений стартовала в 2025 году. Всего обучение цифровым навыкам прошли ребята из восьми учреждений образования в Витебской, Гродненской и Брестской областях.