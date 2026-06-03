Минский тракторный завод получил престижную награду на международном российско-китайском форуме «Открытая промышленность», прошедшем в Благовещенске. Предприятие удостоено диплома лидера за вклад в развитие промтуризма. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник Музейно-промышленного центра трудовой славы МТЗ Сергей Сидорович.

«Нам безумно приятно, что МТЗ признан лидером промышленного туризма. Современный музей и экскурсии являются драйвером комплексного развития, который формирует имидж предприятия и помогает привлекать новые кадры», — отметил Сергей Сидорович.

Форум собрал экспертов из более чем 30 регионов России, а также представителей Беларуси и Китая. Участники делились опытом и лучшими практиками в сфере организации экскурсий на производстве. К слову, с начала 2026 года МТЗ посетили порядка 7 тыс. туристов. Всего же с 2017-го, когда на предприятии начал развиваться промтуризм, здесь побывали гости из 84 стран мира, и география экскурсантов постоянно расширяется.