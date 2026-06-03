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Экономика РБ


ОКОЛО 15 РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «БЕЛАГРО-2026»


13:04 03.06.2026

Около 15 разработок БГУ представлены на Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2026».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, БГУ демонстрирует инновационные изобретения в области сельского хозяйства, ветеринарии, ботаники, биологии, химии, промышленного оборудования и др.

В частности, посетители ознакомятся с ветеринарными биопрепаратами на основе собственных защитных белков животных. Данные средства многофункциональны, обладают одновременно иммуномодулирующей, противовирусной и антибактериальной активностью. Предназначены для крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, птиц, мелких домашних животных.

В экспозицию БГУ также входят синтетические феромоны насекомых для энтомомониторинга и борьбы с вредителями. Препараты используются в лесном, парковом и сельском хозяйстве для привлечения насекомых в ловушки путем размещения в них искусственных источников феромонов. Они экологически безопасны, обладают высокой избирательностью, низкой токсичностью, отличаются малыми концентрациями действующего вещества.

Не менее интересными выступают дезинфицирующие средства для сельскохозяйственных помещений: животноводческих, птицеводческих и вспомогательных, а также пасек, вивариев, лабораторий, оборудования и транспортных средств. Проект обладает высокой эффективностью в борьбе с возбудителями множества болезней, включая туберкулез, вирусные и грибковые заболевания. Кроме того, данные средства способны поглощать неприятные запахи.

Также на стенде вуза размещена продукция для защиты растений. Речь идет о биопрепаратах «Грингард» для равномерного созревания семян рапса, снижения в них содержания влаги и повышения масличности; микроудобрениях «Гисинар Амино Макс» для внекорневой подкормки сельскохозяйственных культур с целью повышения их устойчивости к стрессовым факторам; «АмиСтим» для обработки растений льна и напитывания их микроэлементами и аминокислотами; комплексном микробном препарате «Жыцень» для ускорения разложения стерни и соломы и др.

Отметим, разработки БГУ представлены в коллективной экспозиции Министерства образования Беларуси.
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