Wildberries расширяет платежные возможности для белорусских пользователей и запускает сервис партнерского кредитования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси, теперь при оформлении заказа покупатели смогут выбрать оплату товаров за счет кредита, который предоставляет Банк Дабрабыт.

Кредит доступен на сумму от 50 до 15 000 белорусских рублей. Срок кредитования варьируется от 13 до 60 месяцев, при этом покупатель самостоятельно выбирает наиболее комфортный для себя срок выплат.

«Мы рады, что теперь у наших пользователей в Беларуси появилась возможность приобрести товары не только за счет собственных средств, но и в кредит. Это позволит покупателям приобретать дорогостоящие товары с комфортным графиком платежей и лучше управлять семейным бюджетом, а продавцам маркетплейса — увеличивать средний чек и конверсию заказов. Мы стремимся давать нашим покупателям во всех регионах присутствия максимально удобные и технологичные возможности для оплаты, привлекая для этого местных партнеров. Wildberries продолжит развивать финтех-сервисы для белорусских пользователей», — прокомментировал глава финтеха Wildberries Георгий Горшков.

Чтобы приобрести товар в кредит, на странице оплаты покупателю необходимо выбрать «Кредит от Банка Дабрабыт», после чего система переводит пользователя на защищенную страницу банка, где проходит процесс идентификации.

Для оформления кредита пользователю потребуется авторизоваться через Межбанковскую систему идентификации (МСИ). Сервис хорошо адаптирован под сценарии покупки на маркетплейсе: в случае, если товар не подойдет, покупатель сможет отказаться от него как обычно, а обязательства по кредитному договору будут пересчитаны или закрыты.

«Для Беларуси кредит — давно привычная часть финансовой культуры. Мы просто добавили эту привычку туда, где люди и так покупают с удовольствием, — на Wildberries. Наш белорусский подход — взвешенная предусмотрительность, не в ущерб сегодняшним потребностям. Мы последовательно расширяем возможности для наших покупателей — чтобы им было максимально удобно на всех этапах, от поиска товара до выбора финансового решения при оплате», — отметил директор Wildberries в Беларуси Денис Семенков.