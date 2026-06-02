|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В КВАРТАЛЕ «АФРИКА» КОМПЛЕКСА «МИНСК-МИР» НАЧАЛИ ВОЗВОДИТЬ ДЕТСКИЙ САД С БАССЕЙНОМ
12:00 03.06.2026
me/minskstroybelarus/8957"> сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».
На площадке уже полностью подготовлен котлован и уплотнено его основание. В настоящее время рабочие приступили к ключевому этапу — устройству фундаментов здания.
На объекте задействованы силы генерального подрядчика СУ-19. Сейчас строительная бригада осуществляет монтаж фундаментных блоков с привлечением башенного крана. Численность персонала на площадке будет оперативно увеличиваться по мере раскрытия фронта работ.
Согласно проекту, разработанному специалистами «Института Минскгражданпроект», новое учреждение рассчитано на 230 мест. Дошкольный центр будет состоять из нескольких двух- и трехэтажных блоков, соединенных центральной вставкой общего назначения. В здании сформируют 12 групп, две из которых станут ясельными. Полноценный бассейн внутри комплекса позволит эффективно закалять детей и обучать их плаванию.
Заказчиком масштабного социального проекта выступает государственное предприятие «УКС Мингорисполкома». Напомним, что генеральный подряд на возведение объекта закреплен за опытными специалистами «Стройтреста № 1».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
Курсы в банках
на 03.06.2026
Конвертация в банках
на 03.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе