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Экономика РБ


В КВАРТАЛЕ «АФРИКА» КОМПЛЕКСА «МИНСК-МИР» НАЧАЛИ ВОЗВОДИТЬ ДЕТСКИЙ САД С БАССЕЙНОМ


12:00 03.06.2026

me/minskstroybelarus/8957"> сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

На площадке уже полностью подготовлен котлован и уплотнено его основание. В настоящее время рабочие приступили к ключевому этапу — устройству фундаментов здания.

На объекте задействованы силы генерального подрядчика СУ-19. Сейчас строительная бригада осуществляет монтаж фундаментных блоков с привлечением башенного крана. Численность персонала на площадке будет оперативно увеличиваться по мере раскрытия фронта работ.

Согласно проекту, разработанному специалистами «Института Минскгражданпроект», новое учреждение рассчитано на 230 мест. Дошкольный центр будет состоять из нескольких двух- и трехэтажных блоков, соединенных центральной вставкой общего назначения. В здании сформируют 12 групп, две из которых станут ясельными. Полноценный бассейн внутри комплекса позволит эффективно закалять детей и обучать их плаванию.

Заказчиком масштабного социального проекта выступает государственное предприятие «УКС Мингорисполкома». Напомним, что генеральный подряд на возведение объекта закреплен за опытными специалистами «Стройтреста № 1».
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