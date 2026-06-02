Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2026 года составили $ 15,0376 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В мае 2026 года золотовалютные резервы сократились на $228,6 млн. после роста в апреле 2026 года на $24,1 млрд.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в мае уменьшилась с $7,987 млрд. до $ 7,879 млрд. Активы в иностранной валюте за май снизились на $113,7 млн. и на 1 июня 2026 года составили $5,749 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.