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Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В МАЕ СОКРАТИЛИСЬ НА $228,6 МЛН
11:12 03.06.2026
Международные резервные активы Беларуси на 1 июня 2026 года составили $ 15,0376 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В мае 2026 года золотовалютные резервы сократились на $228,6 млн. после роста в апреле 2026 года на $24,1 млрд.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в мае уменьшилась с $7,987 млрд. до $ 7,879 млрд. Активы в иностранной валюте за май снизились на $113,7 млн. и на 1 июня 2026 года составили $5,749 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
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