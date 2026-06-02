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Экономика РБ


АМКОДОР ПРЕДСТАВИЛ БОЛЕЕ 40 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ И 7 НОВИНОК НА «БЕЛАГРО-2026»


10:39 03.06.2026

Холдинг «АМКОДОР» традиционно стал одним из самых масштабно представленных участников выставки «БЕЛАГРО-2026». В этом году на экспозиции компании демонстрируется более 40 единиц техники и оборудования для сельского хозяйства, лесной отрасли, коммунального хозяйства и строительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, особое место на стенде занимают новинки. Посетителям впервые представлены сразу семь новых разработок холдинга, созданных с учётом современных требований рынка и потребностей предприятий различных отраслей экономики.

Экспозиция включает широкий спектр техники: универсальные, телескопические и вилочные погрузчики, машины для внесения удобрений, почвообрабатывающую технику, оборудование для подготовки и обработки зерна, полуприцепы, мелиоративную технику, а также современные лесные машины. Уже в первый день работы выставки стенд «АМКОДОР» привлёк большое внимание специалистов, представителей сельскохозяйственных предприятий, зарубежных делегаций и партнёров. Гости смогли не только ознакомиться с техникой, но и получить консультации специалистов холдинга по вопросам её эксплуатации и применения.
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