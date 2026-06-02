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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАРАБОТАЛ ЕДИНЫЙ САЙТ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ
10:33 03.06.2026
Для поступающих в учреждения среднего специального и профессионально-технического образования в этом году начал работу специализированный портал профобразование.бел.
Новый электронный ресурс призван стать главным помощником для молодых людей, помогая им оперативно сориентироваться в выборе будущей профессии.
Единая цифровая платформа позволяет будущим учащимся и их родителям детально изучить востребованные специальности, ключевые компетенции и полный перечень учебных заведений страны.
Помимо базовой информации о специальностях, пользователи могут найти на портале ответы на часто задаваемые вопросы о вступительной кампании, узнать даты дней открытых дверей, а также изучить условия целевого обучения. Такой комплексный подход избавляет абитуриентов от необходимости искать разрозненные сведения на десятках сторонних интернет-ресурсов, собирая все ключевые инструменты для планирования карьеры на одной площадке.
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