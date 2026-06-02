В Беларуси в ближайшее время может быть внедрена единая суверенная централизованная система оплаты проезда в пассажирском транспорте на базе национальной транспортной платформы.

Перспективы ее создания обсудили участники международной конференции «Цифровая трансформация транспортной и логистической деятельности: состояние и перспективы», прошедшей в рамках XV Международной выставки «Транспорт и логистика-2026».

Планы по формированию цифровой платформы, объединяющей различные способы оплаты, были анонсированы еще в октябре 2025 года. Сегодня, по мнению экспертов, инициатива приобретает особую актуальность в контексте реализации госпрограммы «Цифровая Беларусь» и укрепления национального цифрового суверенитета. Транспортная сфера, как элемент критической инфраструктуры, нуждается в переходе на отечественные разработки: от программного обеспечения и оборудования до ИТ-инфраструктуры хранения и обработки данных.

«Сегодня вопросы транспортной цифровизации неразрывно связаны с технологическим суверенитетом. В данной отрасли это подразумевает наличие собственной платежной платформы, локализованного оборудования и национального контура управления. Речь идет не просто об импортозамещении, а о способности страны самостоятельно развивать, сопровождать и модернизировать систему», — подчеркнул директор по развитию бизнеса ЗАО «Международный деловой альянс» Максим Павловский.

Базис для реализации этого проекта в стране уже сформирован. ОАО «Промсвязь» готово обеспечивать отрасль валидаторами для бесконтактных карт и бортовыми компьютерами. Владельцем действующей системы является ГП «Минсктранс», а «Международный деловой альянс» выступает разработчиком ПО для терминального оборудования и системы предпроцессинга.

Специалисты «Международного делового альянса» обладают значительным опытом цифровизации транспортной отрасли: в 2014 году компания участвовала в создании системы электронной оплаты проезда в наземном транспорте Минска. В 2018–2019 годах при их участии совместно с ОАО «Сбер Банк» была реализована возможность оплаты банковскими картами на станциях Минского метрополитена и в поездах городских линий БЖД. В дальнейшем решения по приему безналичной оплаты проезда получили развитие в регионах, в том числе в Могилеве и Барановичах. В Минске в настоящее время ГП «Минсктранс» совместно с ОАО «АСБ Беларусбанк» и ЗАО «Международный деловой альянс» проводит тестовую эксплуатацию единой централизованной системы оплаты в пассажирском транспорте.

Несмотря на то, что возможность оплаты проезда картами или смартфонами реализована в некоторых городах, ключевой проблемой остается разрозненность сервисов. За каждым решением стоит отдельный оператор, а поставщиками компонентов зачастую выступают зарубежные компании. Это снижает устойчивость системы и создает зависимость от политики внешних вендоров.

Переход к единой суверенной системе позволит не только развить локальные компетенции и исключить внешние риски, но и установить единые правила подключения для всех регионов и перевозчиков. Это упростит масштабирование сервисов и обеспечит гражданам интуитивно понятный интерфейс оплаты.