ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БАА: РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЛАРУСИ ВЫРОС НА 21,5% В МАЕ


16:41 02.06.2026

Автомобильная ассоциация «БАА» сообщает , что рынок новых легковых автомобилей Беларуси продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По итогам мая в стране было реализовано 8,1 тыс. новых автомобилей, что на 21,5% больше, чем месяцем ранее.

Наибольший вклад в рост рынка внес сегмент автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включающий гибридные и полностью электрические модели.

По сравнению с апрелем продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания увеличились на 2%, тогда как продажи гибридов выросли на 50%, а электромобилей — на 47%.

По итогам месяца объем продаж электромобилей достиг 3,5 тыс. единиц, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений на рынке новых автомобилей Беларуси.

В сегменте гибридных автомобилей основной прирост обеспечил бренд Belgee. Продажи гибридных моделей марки увеличились более чем на 50% по сравнению с апрелем и достигли 600 автомобилей.

В целом завод «Белджи» показал рекордный результат реализации за всю историю: по итогам мая было продано 4 250 автомобилей Belgee и Geely.

В сегменте электромобилей наиболее заметную динамику продемонстрировал бренд Dongfeng, увеличив продажи практически в три раза. По итогам мая было реализовано 1,4 тыс. автомобилей марки.

В сегменте автомобилей с двигателями внутреннего сгорания стоит отметить возобновление поставок автомобилей Haval. По итогам мая бренд вошел в пятерку наиболее продаваемых марок в сегменте ДВС.

Майская статистика подтверждает сохранение высокого спроса на автомобили с альтернативными типами силовых установок.

Рост сегмента гибридов поддерживается развитием локального производства, а высокий интерес к электромобилям во многом сохраняется благодаря действующим льготам для данного вида транспорта.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2026
валюта курс
EUR 3.2572
USD 2.7976
RUB 3.8427
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2464 +0.0354
USD 2.7976 +0.0278
RUB 3.8427 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3090
USD 2.8310 2.8440
RUB 3.7400 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1730
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
подробнее