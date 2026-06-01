Автомобильная ассоциация «БАА» сообщает , что рынок новых легковых автомобилей Беларуси продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По итогам мая в стране было реализовано 8,1 тыс. новых автомобилей, что на 21,5% больше, чем месяцем ранее.

Наибольший вклад в рост рынка внес сегмент автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включающий гибридные и полностью электрические модели.

По сравнению с апрелем продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания увеличились на 2%, тогда как продажи гибридов выросли на 50%, а электромобилей — на 47%.

По итогам месяца объем продаж электромобилей достиг 3,5 тыс. единиц, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений на рынке новых автомобилей Беларуси.

В сегменте гибридных автомобилей основной прирост обеспечил бренд Belgee. Продажи гибридных моделей марки увеличились более чем на 50% по сравнению с апрелем и достигли 600 автомобилей.

В целом завод «Белджи» показал рекордный результат реализации за всю историю: по итогам мая было продано 4 250 автомобилей Belgee и Geely.

В сегменте электромобилей наиболее заметную динамику продемонстрировал бренд Dongfeng, увеличив продажи практически в три раза. По итогам мая было реализовано 1,4 тыс. автомобилей марки.

В сегменте автомобилей с двигателями внутреннего сгорания стоит отметить возобновление поставок автомобилей Haval. По итогам мая бренд вошел в пятерку наиболее продаваемых марок в сегменте ДВС.

Майская статистика подтверждает сохранение высокого спроса на автомобили с альтернативными типами силовых установок.

Рост сегмента гибридов поддерживается развитием локального производства, а высокий интерес к электромобилям во многом сохраняется благодаря действующим льготам для данного вида транспорта.