02.06.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БАА: РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ БЕЛАРУСИ ВЫРОС НА 21,5% В МАЕ
16:41 02.06.2026
Автомобильная ассоциация «БАА» сообщает , что рынок новых легковых автомобилей Беларуси продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По итогам мая в стране было реализовано 8,1 тыс. новых автомобилей, что на 21,5% больше, чем месяцем ранее.
Наибольший вклад в рост рынка внес сегмент автомобилей на новых источниках энергии (NEV), включающий гибридные и полностью электрические модели.
По сравнению с апрелем продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания увеличились на 2%, тогда как продажи гибридов выросли на 50%, а электромобилей — на 47%.
По итогам месяца объем продаж электромобилей достиг 3,5 тыс. единиц, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений на рынке новых автомобилей Беларуси.
В сегменте гибридных автомобилей основной прирост обеспечил бренд Belgee. Продажи гибридных моделей марки увеличились более чем на 50% по сравнению с апрелем и достигли 600 автомобилей.
В целом завод «Белджи» показал рекордный результат реализации за всю историю: по итогам мая было продано 4 250 автомобилей Belgee и Geely.
В сегменте электромобилей наиболее заметную динамику продемонстрировал бренд Dongfeng, увеличив продажи практически в три раза. По итогам мая было реализовано 1,4 тыс. автомобилей марки.
В сегменте автомобилей с двигателями внутреннего сгорания стоит отметить возобновление поставок автомобилей Haval. По итогам мая бренд вошел в пятерку наиболее продаваемых марок в сегменте ДВС.
Майская статистика подтверждает сохранение высокого спроса на автомобили с альтернативными типами силовых установок.
Рост сегмента гибридов поддерживается развитием локального производства, а высокий интерес к электромобилям во многом сохраняется благодаря действующим льготам для данного вида транспорта.
