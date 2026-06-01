ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЭНЕРГО НА «БЕЛАГРО-2026»: ЧТО ПРЕДСТАВЯТ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ?


16:13 02.06.2026

Организации Министерства энергетики Беларуси продемонстрируют широкий спектр инновационной торфяной продукции и передовые достижения своих сельскохозяйственных филиалов на открывшейся в Минске международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2026».

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, РУП «Витебскэнерго» презентует ассортимент сельскохозяйственных филиалов «Весна-энерго» и «Тепличный»: свежие овощи и зелень, натуральные соки собственного производства, продукты переработки и линейку быстрозамороженных овощей. Гостей ждут дегустации и фирменная торговля.

Торфяная отрасль продемонстрирует современные решения на основе торфа: топливные брикеты, грунты и субстраты, гуминовые препараты, сорбенты для ликвидации разливов нефтепродуктов, активированные угли и другие продукты глубокой переработки.

Выставка «БЕЛАГРО» проводится с 1990 года и ежегодно объединяет производителей, ученых, представителей бизнеса и экспертов аграрной отрасли. В программе - презентации, деловые встречи, мастер-классы и демонстрация новейших технологий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2026
валюта курс
EUR 3.2572
USD 2.7976
RUB 3.8427
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2464 +0.0354
USD 2.7976 +0.0278
RUB 3.8427 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3090
USD 2.8310 2.8440
RUB 3.7400 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1730
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line