|02.06.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
МИНЭНЕРГО НА «БЕЛАГРО-2026»: ЧТО ПРЕДСТАВЯТ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ?
16:13 02.06.2026
Организации Министерства энергетики Беларуси продемонстрируют широкий спектр инновационной торфяной продукции и передовые достижения своих сельскохозяйственных филиалов на открывшейся в Минске международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2026».
Как сообщает пресс-служба Минэнерго, РУП «Витебскэнерго» презентует ассортимент сельскохозяйственных филиалов «Весна-энерго» и «Тепличный»: свежие овощи и зелень, натуральные соки собственного производства, продукты переработки и линейку быстрозамороженных овощей. Гостей ждут дегустации и фирменная торговля.
Торфяная отрасль продемонстрирует современные решения на основе торфа: топливные брикеты, грунты и субстраты, гуминовые препараты, сорбенты для ликвидации разливов нефтепродуктов, активированные угли и другие продукты глубокой переработки.
Выставка «БЕЛАГРО» проводится с 1990 года и ежегодно объединяет производителей, ученых, представителей бизнеса и экспертов аграрной отрасли. В программе - презентации, деловые встречи, мастер-классы и демонстрация новейших технологий.
