02.06.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ НЕ МЕНЕЕ 11 МЛН ТОНН ЗЕРНА В 2026 ГОДУ


16:07 02.06.2026

Беларусь рассчитывает получить не менее 11 млн тонн зерна в 2026 году. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Юрий Шулейко в рамках международной выставки "БЕЛАГРО-2026", сообщает пресс-служба Правительства.

"С зимы мы готовились к проведению весенних полевых работ. Был очень большой снег, нелегкая посевная, но в этом году все идет по плану. Мы уже занимаемся кормозаготовкой, видим вегетацию наших основных культур. Надеемся получить не менее 11 млн тонн зерна", - отметил Юрий Шулейко.

Вице-премьер рассказал, что сейчас происходит цифровизация сельского хозяйства, переход на энергонасыщенную технику. В том числе необходима подготовка кадров для работы в новых условиях. "Именно на таких площадках, как "БЕЛАГРО", мы демонстрируем более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее. Мощь техники, которая сегодня выставлена здесь, впечатляет. Интенсивнее стали работать конструкторы, заводы-изготовители различных машин и механизмов", - подчеркнул Заместитель Премьер-министра.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2026
валюта курс
EUR 3.2572
USD 2.7976
RUB 3.8427
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2464 +0.0354
USD 2.7976 +0.0278
RUB 3.8427 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3090
USD 2.8310 2.8440
RUB 3.7400 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1730
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
подробнее
