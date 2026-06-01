|02.06.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ НЕ МЕНЕЕ 11 МЛН ТОНН ЗЕРНА В 2026 ГОДУ
16:07 02.06.2026
Беларусь рассчитывает получить не менее 11 млн тонн зерна в 2026 году. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Юрий Шулейко в рамках международной выставки "БЕЛАГРО-2026", сообщает пресс-служба Правительства.
"С зимы мы готовились к проведению весенних полевых работ. Был очень большой снег, нелегкая посевная, но в этом году все идет по плану. Мы уже занимаемся кормозаготовкой, видим вегетацию наших основных культур. Надеемся получить не менее 11 млн тонн зерна", - отметил Юрий Шулейко.
Вице-премьер рассказал, что сейчас происходит цифровизация сельского хозяйства, переход на энергонасыщенную технику. В том числе необходима подготовка кадров для работы в новых условиях. "Именно на таких площадках, как "БЕЛАГРО", мы демонстрируем более прогрессивные подходы и обозначаем наши цели и задачи на будущее. Мощь техники, которая сегодня выставлена здесь, впечатляет. Интенсивнее стали работать конструкторы, заводы-изготовители различных машин и механизмов", - подчеркнул Заместитель Премьер-министра.
