Крупнейшая аграрная выставка «Белагро-2026» начала свою работу во вторник в Минском международном выставочном центре.

Как сообщает пресс-служба организаторов, в течение пяти дней, с 2 по 6 июня, мероприятие объединит ведущих специалистов, ученых и руководителей предприятий, производящих технику и оборудование для сельского хозяйства. Официальную поддержку масштабному событию оказывают профильные министерства, Национальная академия наук Беларуси, концерн «Белгоспищепром» и Белкоопсоюз.

Такое высокое представительство обусловлено широкой тематикой выставки, охватывающей практически все сферы АПК. В павильонах на улице Павлина Медёлки, 24 представлены передовые технологии для фермерских и тепличных хозяйств, современная сельхозтехника, зоотехния, ветеринарные препараты, а также холодильное и упаковочное оборудование.

Особое внимание традиционно приковано к демонстрации инновационных достижений отечественных аграриев. Специальную экспозицию подготовило Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а научно-практические центры НАН Беларуси презентуют последние разработки в области механизации, земледелия, картофелеводства и животноводства. Главный акцент в этом году сделан на поиске экологически безопасных материалов и внедрении безотходных технологий.

Помимо демонстрации продукции, форум станет важной площадкой для прямого диалога профессионалов. Обширная деловая программа включает в себя многочисленные конференции, семинары и пресс-конференции. Участие в этих мероприятиях позволит специалистам не только обменяться опытом и оценить новые тенденции рынка, но и заключить выгодные контракты с новыми партнерами.