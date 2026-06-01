Экономика РБ


В МИНСКЕ СТАРТОВАЛА 36-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «БЕЛАГРО-2026»


15:07 02.06.2026

Крупнейшая аграрная выставка «Белагро-2026» начала свою работу во вторник в Минском международном выставочном центре.

Как сообщает пресс-служба организаторов, в течение пяти дней, с 2 по 6 июня, мероприятие объединит ведущих специалистов, ученых и руководителей предприятий, производящих технику и оборудование для сельского хозяйства. Официальную поддержку масштабному событию оказывают профильные министерства, Национальная академия наук Беларуси, концерн «Белгоспищепром» и Белкоопсоюз.

Такое высокое представительство обусловлено широкой тематикой выставки, охватывающей практически все сферы АПК. В павильонах на улице Павлина Медёлки, 24 представлены передовые технологии для фермерских и тепличных хозяйств, современная сельхозтехника, зоотехния, ветеринарные препараты, а также холодильное и упаковочное оборудование.

Особое внимание традиционно приковано к демонстрации инновационных достижений отечественных аграриев. Специальную экспозицию подготовило Министерство сельского хозяйства и продовольствия, а научно-практические центры НАН Беларуси презентуют последние разработки в области механизации, земледелия, картофелеводства и животноводства. Главный акцент в этом году сделан на поиске экологически безопасных материалов и внедрении безотходных технологий.

Помимо демонстрации продукции, форум станет важной площадкой для прямого диалога профессионалов. Обширная деловая программа включает в себя многочисленные конференции, семинары и пресс-конференции. Участие в этих мероприятиях позволит специалистам не только обменяться опытом и оценить новые тенденции рынка, но и заключить выгодные контракты с новыми партнерами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2026
валюта курс
EUR 3.2572
USD 2.7976
RUB 3.8427
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2464 +0.0354
USD 2.7976 +0.0278
RUB 3.8427 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3090
USD 2.8310 2.8440
RUB 3.7400 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1730
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
подробнее