Бобруйский завод тракторных деталей (ОАО «БЗТДиА») в 2026 году планирует заключить 26 договоров на целевое обучение в колледжах. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник отдела кадров предприятия Александр Вавула.

«Мы заключаем договоры на целевое обучение в колледжах с 2018 года. В 2026-м 17 договоров придутся на уровень профессионально-технического образования и еще 9 — на уровень среднего специального. На нашем предприятии особенно востребованы специалисты в области механической обработки металла на станках и линиях, а также в сфере сварочных и слесарных работ. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов не только предоставляет гарантии трудоустройства, но и выплачивает будущим работникам стипендию в период учебы. Для этого в 2024 году было разработано специальное положение, которое четко регулирует размер выплат: от четырех до восьми базовых величин в зависимости от успеваемости учащегося», — отметил Александр Вавула.

Первые выпускники, прошедшие целевую подготовку, пришли на предприятие еще в 2021 году. По словам начальника отдела кадров, они отлично себя зарекомендовали и активно проявляют профессиональные способности. В планах ОАО «БЗТДиА» — расширить целевую подготовку и на уровень высших учебных заведений.