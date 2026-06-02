Экономика РБ


ОАО «БЗТДИА» ЗАКЛЮЧИТ 26 ДОГОВОРОВ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖАХ В 2026 ГОДУ


14:00 02.06.2026

Бобруйский завод тракторных деталей (ОАО «БЗТДиА») в 2026 году планирует заключить 26 договоров на целевое обучение в колледжах. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал начальник отдела кадров предприятия Александр Вавула.

«Мы заключаем договоры на целевое обучение в колледжах с 2018 года. В 2026-м 17 договоров придутся на уровень профессионально-технического образования и еще 9 — на уровень среднего специального. На нашем предприятии особенно востребованы специалисты в области механической обработки металла на станках и линиях, а также в сфере сварочных и слесарных работ. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов не только предоставляет гарантии трудоустройства, но и выплачивает будущим работникам стипендию в период учебы. Для этого в 2024 году было разработано специальное положение, которое четко регулирует размер выплат: от четырех до восьми базовых величин в зависимости от успеваемости учащегося», — отметил Александр Вавула.

Первые выпускники, прошедшие целевую подготовку, пришли на предприятие еще в 2021 году. По словам начальника отдела кадров, они отлично себя зарекомендовали и активно проявляют профессиональные способности. В планах ОАО «БЗТДиА» — расширить целевую подготовку и на уровень высших учебных заведений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2464 +0.0354
USD 2.7976 +0.0278
RUB 3.8427 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3090
USD 2.8310 2.8440
RUB 3.7400 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1730
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
подробнее
