Министерство связи и информатизации Беларуси проводит профессиональное обсуждение проекта профессионального стандарта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи, проект профессионального стандарта «Электромеханик почтового оборудования» и пояснительная записка к нему с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников, необходимых для осуществления работы по обеспечению бесперебойной работоспособности средств малой механизации и всех механических, электрических и электронных частей почтовых агрегатов и линий почтового оборудования различной сложности.

Проект профессионального стандарта «Электромеханик почтового оборудования» разработан с целью актуализации выполняемых работ по данной профессии и сопоставления уровней квалификации. Основной задачей профессионального стандарта является обеспечение единого подхода к подготовке, оценке и квалификационному росту специалистов, выполняющих монтаж, наладку, техническое обслуживание и ремонт почтового оборудования различной сложности.

Внедрение профессионального стандарта позволит сформулировать и систематизировать требования, предъявляемые к квалификационным характеристикам работников, осуществлять проведение работодателями эффективной кадровой политики, организацию аттестации работников, разработку должностных инструкций и системы мотивации, а также актуализировать учебные программы под реальные запросы рынка труда.