02.06.2026
Экономика РБ
БЖД УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК ПРЕДПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПОЕЗДА
11:55 02.06.2026
Белорусской железной дорогой в целях улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения заблаговременного планирования поездок принято решение об увеличении с 1 июня 2026 года срока предварительной продажи проездных документов на поезда региональных линий бизнес-класса с 20 до 45 суток до отправления поезда.
Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, приобрести проездные документы можно в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также в билетных кассах белорусской магистрали.
Более подробную информацию можно узнать по телефону 105 Контакт-центра БЖД.
