02.06.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БЖД УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК ПРЕДПРОДАЖИ БИЛЕТОВ НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПОЕЗДА


11:55 02.06.2026

Белорусской железной дорогой в целях улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения заблаговременного планирования поездок принято решение об увеличении с 1 июня 2026 года срока предварительной продажи проездных документов на поезда региональных линий бизнес-класса с 20 до 45 суток до отправления поезда.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, приобрести проездные документы можно в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также в билетных кассах белорусской магистрали.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 105 Контакт-центра БЖД.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2950 3.3090
USD 2.8310 2.8440
RUB 3.7400 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1730
EUR/RUB 88.0000 88.4000
USD/RUB 75.0000 75.3500
подробнее
