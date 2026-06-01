Белорусской железной дорогой в целях улучшения качества обслуживания пассажиров и обеспечения заблаговременного планирования поездок принято решение об увеличении с 1 июня 2026 года срока предварительной продажи проездных документов на поезда региональных линий бизнес-класса с 20 до 45 суток до отправления поезда.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, приобрести проездные документы можно в едином разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также в билетных кассах белорусской магистрали.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 105 Контакт-центра БЖД.