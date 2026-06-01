Экономика РБ


МАРТ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В БОЛЬШИНСТВЕ ПРОВЕРЕННЫХ МАГАЗИНОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ


11:12 02.06.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило работу 190 субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, контрольные мероприятия затронули 150 интернет-магазинов и 40 торговых объектов, специализирующихся на реализации бытовой техники. В их число вошли такие крупные и известные сети, как «5 элемент», «Электросила», DNS, Xistore и «Стрела».

Результаты проверок показали, что более чем в 80% случаев продавцы допускают многочисленные нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей. В частности, ведомство зафиксировало факты работы без внесения обязательных сведений в Торговый реестр. В таком формате функционировали интернет-магазин кровельных и гидроизоляционных материалов tehnoizol.by, а также сайт по продаже изделий из бетона tsila.by. Кроме того, на портале good-shop.by была обнаружена запрещенная к реализации реклама бытовой пиротехники.

Ряд серьезных претензий со стороны регулятора коснулся и правил непосредственного обслуживания покупателей. Так, в интернет-магазине 5element.by была установлена минимальная сумма заказа для оформления доставки в размере 80 рублей, из-за чего при меньшем чеке услуга становилась недоступной. Нарушения правил торговли зафиксированы и в розничных торговых точках: в минском магазине «Электросила» покупателям предлагали товары с недостоверной датой изготовления, а в могилевском «5 элементе» нашли средство для мытья полов с истекшим сроком годности.

По итогам контрольных мероприятий Министерство приняло оперативные меры реагирования. Всем субъектам хозяйствования, у которых выявили недочеты, выданы официальные рекомендации. В адрес интернет-магазина 5element.by, а также торговых сетей «5 элемент» и «Электросила» вынесены предписания об обязательном устранении всех установленных нарушений законодательства.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.2900
USD 2.8250 2.8300
RUB 3.7550 3.8250
Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1670
EUR/RUB 87.0500 88.4000
USD/RUB 74.5000 75.3500
