Экономика РБ
МАРТ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ В БОЛЬШИНСТВЕ ПРОВЕРЕННЫХ МАГАЗИНОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
11:12 02.06.2026
Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило работу 190 субъектов предпринимательской деятельности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, контрольные мероприятия затронули 150 интернет-магазинов и 40 торговых объектов, специализирующихся на реализации бытовой техники. В их число вошли такие крупные и известные сети, как «5 элемент», «Электросила», DNS, Xistore и «Стрела».
Результаты проверок показали, что более чем в 80% случаев продавцы допускают многочисленные нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей. В частности, ведомство зафиксировало факты работы без внесения обязательных сведений в Торговый реестр. В таком формате функционировали интернет-магазин кровельных и гидроизоляционных материалов tehnoizol.by, а также сайт по продаже изделий из бетона tsila.by. Кроме того, на портале good-shop.by была обнаружена запрещенная к реализации реклама бытовой пиротехники.
Ряд серьезных претензий со стороны регулятора коснулся и правил непосредственного обслуживания покупателей. Так, в интернет-магазине 5element.by была установлена минимальная сумма заказа для оформления доставки в размере 80 рублей, из-за чего при меньшем чеке услуга становилась недоступной. Нарушения правил торговли зафиксированы и в розничных торговых точках: в минском магазине «Электросила» покупателям предлагали товары с недостоверной датой изготовления, а в могилевском «5 элементе» нашли средство для мытья полов с истекшим сроком годности.
По итогам контрольных мероприятий Министерство приняло оперативные меры реагирования. Всем субъектам хозяйствования, у которых выявили недочеты, выданы официальные рекомендации. В адрес интернет-магазина 5element.by, а также торговых сетей «5 элемент» и «Электросила» вынесены предписания об обязательном устранении всех установленных нарушений законодательства.
