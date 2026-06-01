ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛОРУСЫ В МАЕ ПРИОБРЕЛИ РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО АВТОМОБИЛЕЙ BELGEE И GEELY


10:23 02.06.2026

СЗАО «БЕЛДЖИ» поставило новые рекорды по продажам в стране. Белорусы в мае приобрели свыше 4100 автомобилей BELGEE и Geely. Причем почти каждый второй из них – электромобиль или гибрид.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, помимо общего объема продаж, впечатляющим оказался спрос на автомобили на новых источниках энергии – более 1850 единиц. При этом их доля уверенно подбирается к 50%.

Среди «зеленых автомобилей» фаворитом остался Geely EX2, на который пришлось более 850 сделок. Всего же за последние 3 месяца эту модель выбрали свыше 2000 покупателей. Высоким был интерес и к Geely EX5 – более 410 проданных электрокаров в мае. Среди гибридных моделей выбирали BELGEE X80 PHEV – свыше 610 автомобилей за месяц.

«Продажи автомобилей белорусского производства стремительно растут с начала года. Причем в последние месяцы мы видим огромный спрос на электромобили и гибридные модели. Их доля в структуре продаж уже составила 45%. Покупателей привлекают технологичность, безопасность и доступность. Мы воодушевлены тем, как меняется рынок и какие перспективы открывает перед страной тренд на экологию и инновации», – отмечают в СЗАО «БЕЛДЖИ».

Рост спроса на заводе связывают также с ценовой политикой, в том числе доступной стоимостью Geely EX2 и BELGEE X80 PHEV. Большую роль играют и финансовые программы: авансовый платеж от 25% на BELGEE X80 PHEV и льготная ставка по кредиту 0,95% в течение 12 месяцев на электромобили Geely.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.2900
USD 2.8250 2.8300
RUB 3.7550 3.8250
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1670
EUR/RUB 87.0500 88.4000
USD/RUB 74.5000 75.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте