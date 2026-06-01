02.06.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
БЕЛОРУСЫ В МАЕ ПРИОБРЕЛИ РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО АВТОМОБИЛЕЙ BELGEE И GEELY
10:23 02.06.2026
СЗАО «БЕЛДЖИ» поставило новые рекорды по продажам в стране. Белорусы в мае приобрели свыше 4100 автомобилей BELGEE и Geely. Причем почти каждый второй из них – электромобиль или гибрид.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, помимо общего объема продаж, впечатляющим оказался спрос на автомобили на новых источниках энергии – более 1850 единиц. При этом их доля уверенно подбирается к 50%.
Среди «зеленых автомобилей» фаворитом остался Geely EX2, на который пришлось более 850 сделок. Всего же за последние 3 месяца эту модель выбрали свыше 2000 покупателей. Высоким был интерес и к Geely EX5 – более 410 проданных электрокаров в мае. Среди гибридных моделей выбирали BELGEE X80 PHEV – свыше 610 автомобилей за месяц.
«Продажи автомобилей белорусского производства стремительно растут с начала года. Причем в последние месяцы мы видим огромный спрос на электромобили и гибридные модели. Их доля в структуре продаж уже составила 45%. Покупателей привлекают технологичность, безопасность и доступность. Мы воодушевлены тем, как меняется рынок и какие перспективы открывает перед страной тренд на экологию и инновации», – отмечают в СЗАО «БЕЛДЖИ».
Рост спроса на заводе связывают также с ценовой политикой, в том числе доступной стоимостью Geely EX2 и BELGEE X80 PHEV. Большую роль играют и финансовые программы: авансовый платеж от 25% на BELGEE X80 PHEV и льготная ставка по кредиту 0,95% в течение 12 месяцев на электромобили Geely.
