Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
ЯНДЕКС БЕЛАРУСЬ РАССКАЗАЛ, КАК СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ
10:21 02.06.2026
Яндекс Беларусь рассказал, как цифровые инструменты помогают коммунальным службам управлять спецтехникой и снижать затраты на её эксплуатацию. Для этого может использоваться сервис «Вектор», который позволяет планировать маршруты, контролировать выполнение работ и сокращать холостой пробег.
В ходе пилотного проекта в Московской области решение помогло сократить холостой пробег техники до 17% и повысить эффективность уборки территорий до 20%.
Белорусы могли познакомиться с сервисом “Вектор” на выставке ТИБО. Он предназначен для организаций, которые используют мусоровозы, поливальные, снегоуборочные и другие виды спецтехники для обслуживания городской инфраструктуры. Сервис помогает формировать маршруты, распределять задания между сотрудниками и отслеживать выполнение работ в режиме реального времени.
Мастера смен через веб-интерфейс назначают задачи сотрудникам, закрепляют технику и создают маршруты. Исполнители получают задания и маршрут в мобильном приложении. Во время работы система сопоставляет фактическое движение техники с запланированным маршрутом и фиксирует отклонения.
Алгоритмы сервиса строят маршруты с учётом дорожной ситуации и приоритетных зон обслуживания. Руководители могут контролировать выполнение задач онлайн, а также получать отчёты о времени работы техники, простоях и прохождении маршрутов.
«Коммунальные службы ежедневно координируют работу большого количества техники и сотрудников. Цифровые инструменты могут помочь повысить точность планирования, сократить количество лишних перемещений и уменьшить простои техники. В рамках пилотного проекта в Московской области пользователи сервиса в среднем сократили холостой пробег до 17%, а эффективность уборки территорий выросла до 20%», — отметил руководитель B2B-продуктов в Яндекс Go Сергей Бручкус.
Помимо коммунальных служб сервис может использоваться в организациях, которые управляют техникой для дорожных и строительных работ, перевозки сыпучих грузов, а также доставки сотрудников к месту работы.
