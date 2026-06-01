02.06.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЯНДЕКС БЕЛАРУСЬ РАССКАЗАЛ, КАК СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ


10:21 02.06.2026

Яндекс Беларусь рассказал, как цифровые инструменты помогают коммунальным службам управлять спецтехникой и снижать затраты на её эксплуатацию. Для этого может использоваться сервис «Вектор», который позволяет планировать маршруты, контролировать выполнение работ и сокращать холостой пробег.

В ходе пилотного проекта в Московской области решение помогло сократить холостой пробег техники до 17% и повысить эффективность уборки территорий до 20%.

Белорусы могли познакомиться с сервисом “Вектор” на выставке ТИБО. Он предназначен для организаций, которые используют мусоровозы, поливальные, снегоуборочные и другие виды спецтехники для обслуживания городской инфраструктуры. Сервис помогает формировать маршруты, распределять задания между сотрудниками и отслеживать выполнение работ в режиме реального времени.

Мастера смен через веб-интерфейс назначают задачи сотрудникам, закрепляют технику и создают маршруты. Исполнители получают задания и маршрут в мобильном приложении. Во время работы система сопоставляет фактическое движение техники с запланированным маршрутом и фиксирует отклонения.

Алгоритмы сервиса строят маршруты с учётом дорожной ситуации и приоритетных зон обслуживания. Руководители могут контролировать выполнение задач онлайн, а также получать отчёты о времени работы техники, простоях и прохождении маршрутов.

«Коммунальные службы ежедневно координируют работу большого количества техники и сотрудников. Цифровые инструменты могут помочь повысить точность планирования, сократить количество лишних перемещений и уменьшить простои техники. В рамках пилотного проекта в Московской области пользователи сервиса в среднем сократили холостой пробег до 17%, а эффективность уборки территорий выросла до 20%», — отметил руководитель B2B-продуктов в Яндекс Go Сергей Бручкус.

Помимо коммунальных служб сервис может использоваться в организациях, которые управляют техникой для дорожных и строительных работ, перевозки сыпучих грузов, а также доставки сотрудников к месту работы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.2900
USD 2.8250 2.8300
RUB 3.7550 3.8250
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1670
EUR/RUB 87.0500 88.4000
USD/RUB 74.5000 75.3500
подробнее