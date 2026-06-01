Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МТС ОТКРЫЛ ДОСТУП К 5G ДЛЯ ГОСТЕЙ БЕЛАРУСИ


09:28 02.06.2026

МТС продолжает расширять доступность интернета пятого поколения. Теперь возможностями 5G в Беларуси могут пользоваться не только жители, но и гости страны, приезжающие в деловых и туристических целях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, тенология уже доступна абонентам российских операторов МТС и Билайн и готовится к запуску у роуминговых партнеров других стран.

Скоростной мобильный интернет 5G работает для роумеров на тех же базовых станциях, что и для «домашних» абонентов. Всего действуют более 1,1 тысячи станций пятого поколения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Также запуск готовится в Гродно.

Для использования 5G абоненту достаточно иметь устройство, аппаратно и программно поддерживающее работу технологии на территории Беларуси. Дополнительных настроек не требуется — подключение к сети произойдет автоматически.

«Технология 5G становится важным фактором комфорта не только для жителей страны, но и для ее гостей. Мы последовательно расширяем круг партнеров по роумингу, чтобы обеспечить высокую скорость и стабильность соединения тем, кто приезжает в Беларусь. Начало работы с российскими операторами — логичный шаг, и в дальнейшем количество роуминговых партнеров по 5G будет расти», — отмечают в МТС.

Напомним, абоненты МТС получили доступ к 5G-интернету с начала апреля. Поэтапное развитие сети реализуется в сотрудничестве с инфраструктурным оператором beCloud. Он обеспечивает доступ к инфраструктуре, а МТС предоставляет услуги связи пользователям. Подробнее о 5G можно узнать в специальном разделе на сайте МТС.

Справка:

МТС — крупнейший мобильный оператор по числу абонентов и лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой независимого регулятора «БелГИЭ». Также компания лидирует по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker и признана победителем в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2850 3.2900
USD 2.8250 2.8300
RUB 3.7550 3.8250
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2026
валюта покупка, max продажа, min