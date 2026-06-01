МТС продолжает расширять доступность интернета пятого поколения. Теперь возможностями 5G в Беларуси могут пользоваться не только жители, но и гости страны, приезжающие в деловых и туристических целях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе мобильного оператора, тенология уже доступна абонентам российских операторов МТС и Билайн и готовится к запуску у роуминговых партнеров других стран.

Скоростной мобильный интернет 5G работает для роумеров на тех же базовых станциях, что и для «домашних» абонентов. Всего действуют более 1,1 тысячи станций пятого поколения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. Также запуск готовится в Гродно.

Для использования 5G абоненту достаточно иметь устройство, аппаратно и программно поддерживающее работу технологии на территории Беларуси. Дополнительных настроек не требуется — подключение к сети произойдет автоматически.

«Технология 5G становится важным фактором комфорта не только для жителей страны, но и для ее гостей. Мы последовательно расширяем круг партнеров по роумингу, чтобы обеспечить высокую скорость и стабильность соединения тем, кто приезжает в Беларусь. Начало работы с российскими операторами — логичный шаг, и в дальнейшем количество роуминговых партнеров по 5G будет расти», — отмечают в МТС.

Напомним, абоненты МТС получили доступ к 5G-интернету с начала апреля. Поэтапное развитие сети реализуется в сотрудничестве с инфраструктурным оператором beCloud. Он обеспечивает доступ к инфраструктуре, а МТС предоставляет услуги связи пользователям. Подробнее о 5G можно узнать в специальном разделе на сайте МТС.

