В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыло 8 382 гражданина Украины:

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, а именно через украинско-белорусскую границу прибыло 10 граждан Украины, транзитом через Польшу — 7 449, через Литву — 864, через Латвию — 59.

Всего за 2026 год в нашу страну въехали 36 721 гражданин Украины: через украинско-белорусскую границу — 26, транзитом через Польшу — 32 692, через Литву — 3 819, через Латвию — 184.