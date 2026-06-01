Экономика РБ
В МАЕ БОЛЕЕ 8,3 ТЫС. ГРАЖДАН УКРАИНЫ ПРИБЫЛО В БЕЛАРУСЬ
09:21 02.06.2026
В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыло 8 382 гражданина Украины:
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, а именно через украинско-белорусскую границу прибыло 10 граждан Украины, транзитом через Польшу — 7 449, через Литву — 864, через Латвию — 59.
Всего за 2026 год в нашу страну въехали 36 721 гражданин Украины: через украинско-белорусскую границу — 26, транзитом через Польшу — 32 692, через Литву — 3 819, через Латвию — 184.
