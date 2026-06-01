|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 81 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ
16:17 01.06.2026
С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 81 580 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.
Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 339 749 жителей Европы. Из Латвии прибыли 428 008 иностранцев, из Литвы — 692 447, из Польши — 147 919. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 71 375 человек.
Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
Курсы в банках
на 01.06.2026
Конвертация в банках
на 01.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе