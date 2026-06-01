Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 81 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ


16:17 01.06.2026

С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 81 580 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 339 749 жителей Европы. Из Латвии прибыли 428 008 иностранцев, из Литвы — 692 447, из Польши — 147 919. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 71 375 человек.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
с 02.06.2026
валюта курс
EUR 3.2269
USD 2.7698
RUB 3.8563
Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
Курсы в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3370 3.3600
USD 2.8250 2.8600
RUB 3.8000 3.8300
Конвертация в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 87.8000 88.7000
USD/RUB 74.0500 75.2000
