С 1 января текущего года в Беларусь прибыли 81 580 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 339 749 жителей Европы. Из Латвии прибыли 428 008 иностранцев, из Литвы — 692 447, из Польши — 147 919. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 71 375 человек.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.