В преддверии Дня защиты детей Ozon Беларусь изучил покупки пап и мам за первое полугодие 2026 года и выяснил, какие товары они выбирают для своих детей. Аналитика платформы показала: родители стали в 4 раза чаще выбирать гаджеты, которые развивают когнитивные навыки, обеспечивают безопасность и адаптируют детей к цифровому миру.

В тренде — «умные игрушки»

Поколение альфа, рожденное с 2010 по 2015 год, с ранних лет взаимодействует с цифровыми устройствами, что формирует новый потребительский спрос. В первом полугодии 2026 года на Ozon Беларусь продажи детских планшетов и умных колонок увеличились в 4 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года, ноутбуков и развивающих компьютеров — в 5 раз, а игровых приставок — в 2 раза.

За аналогичный период выросли и продажи детских смарт-часов с GPS – в 3 раза год к году. Эти устройства стали инструментом безопасности и позволяют родителям знать, где ребёнок.

Умные детские будильники, которые помогают ребенку просыпаться без стресса и выработать режим дня, также показали трехкратный рост.

Роботы вместо машинок: как ИИ попадает в детскую

Одним из самых заметных трендов 2026 года стало активное проникновение искусственного интеллекта в категорию игрушек. Продажи интерактивных ИИ-роботов, способных вести диалог, отвечать на вопросы и обучать ребёнка, в 2026 году выросли в 7 раз. Роботы-собаки и другие интерактивные питомцы также набирают популярность — рост в 3 раза.

Электронные конструкторы и наборы по робототехнике (+2 раза) позволяют детям осваивать основы инженерии и программирования.

Нейротренажеры — новый стандарт когнитивного развития

Развитие когнитивных способностей выходит на новый уровень. Высокий рост в этой категории за первые два квартала 2026 года показали нейротренажеры для детей — в 4 раза год к году.

Устройства улучшают концентрацию внимания, координацию, развивают пространственное мышление. Например, нейролабиринты стимулируют мелкую моторику, синхронизируют работу левого и правого полушарий мозга. Доска Бильгоу тренирует вестибулярный аппарат, мышечный контроль.

Творчество переходит в 3D

Помимо привычных лепки из пластилина и рисования на бумаге, у современных детей появились и другие инструменты для творчества. Например, продажи 3D-ручек в первое полугодие 2026 года увеличились в 3 раза. С ними дети создают объемные фигурки своими руками и делают первые шаги в трехмерное моделирование.

Детские фотоаппараты показали рост в 6 раз — это одна из самых динамичных категорий. Они развивают интерес к окружающему миру, внимание к деталям и эстетический вкус.

Вечная классика: Монтессори и головоломки

Родители не забывают и про проверенные временем развивающие пособия. Популярность методики Монтессори продолжает расти: игрушки, которые соответствуют её принципам, показали рост продаж более чем в 3 раза. Такие пособия учат детей самостоятельности и бытовым навыкам с пелёнок, кроме того, ребёнок может играть с ними без участия взрослых.

Развивающие игрушки в 2026 году покупали в 4 раза чаще, чем в 2025 году, образовательные детские наборы, головоломки, деревянные конструкторы — в 3 раза. Настольные игры — в 2 раза. Это доказывает, что родители всё чаще отдают предпочтение не просто красивым игрушкам, а тем, которые чему-то учат в процессе игры.

