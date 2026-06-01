|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
13:11 01.06.2026
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 30 мая 2026 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 391,51 (ранее Br 409,34), серебро – Br 6,56 (ранее Br 6,51), платина – Br 165,47 (ранее Br 171,84); палладий – Br 118,04 (ранее Br 131,14); родий – Br 774,61 (ранее Br 898,65), рутений – Br 145,03 (ранее Br 148,37); иридий – Br 649,44 (ранее Br 701,99), осмий – Br 34,64 (ранее Br 35,43).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
Курсы в банках
на 01.06.2026
Конвертация в банках
на 01.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе