ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЕ АГРАРИИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИЛИ ЯРОВОЙ СЕВ


13:02 01.06.2026

В Беларуси полностью завершился сев яровых культур, включая гречиху, просо, картофель и овощи.

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 1 июня 2026 года, аграрии успешно выполнили этот этап весенних полевых работ. Обеспечить высокие темпы кампании помогло активное снабжение хозяйств ресурсами. Под яровой сев накопили 889 тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений, что превысило изначальный план и составило 106%.

Параллельно с завершением сева хозяйства активно включились в косовицу и заготовку кормов для животноводства. Первым укосом уже скошено 479 тысяч гектаров трав, что составляет 34% от запланированных 1 миллиона 407 тысяч гектаров. На текущий момент аграрии убрали 75% от всей скошенной площади.

Одновременно с уборкой зеленой массы в стране продолжается закладка сенажа и силоса. На отчетную дату хозяйства заготовили 2 миллиона 205 тысяч тонн сенажа (15% от плана в 14 миллионов 309 тысяч тонн) и 163 тысячи тонн силоса (1% от запланированных 20 миллионов 519 тысяч тонн). Всего в закрома уже заложено 654 тысячи тонн кормовых единиц травяных кормов, что превышает 6% от общего годового плана, который составляет 10 миллионов 131 тысячу тонн.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2026
валюта курс
EUR 3.2123
USD 2.7600
RUB 3.8674
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2026
валюта курс +/-
EUR 3.2110 +0.0001
USD 2.7698 +0.0098
RUB 3.8563 -0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3370 3.3600
USD 2.8250 2.8600
RUB 3.8000 3.8300
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1750 1.1800
EUR/RUB 87.8000 88.7000
USD/RUB 74.0500 75.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line