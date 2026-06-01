В Беларуси полностью завершился сев яровых культур, включая гречиху, просо, картофель и овощи.

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 1 июня 2026 года, аграрии успешно выполнили этот этап весенних полевых работ. Обеспечить высокие темпы кампании помогло активное снабжение хозяйств ресурсами. Под яровой сев накопили 889 тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений, что превысило изначальный план и составило 106%.

Параллельно с завершением сева хозяйства активно включились в косовицу и заготовку кормов для животноводства. Первым укосом уже скошено 479 тысяч гектаров трав, что составляет 34% от запланированных 1 миллиона 407 тысяч гектаров. На текущий момент аграрии убрали 75% от всей скошенной площади.

Одновременно с уборкой зеленой массы в стране продолжается закладка сенажа и силоса. На отчетную дату хозяйства заготовили 2 миллиона 205 тысяч тонн сенажа (15% от плана в 14 миллионов 309 тысяч тонн) и 163 тысячи тонн силоса (1% от запланированных 20 миллионов 519 тысяч тонн). Всего в закрома уже заложено 654 тысячи тонн кормовых единиц травяных кормов, что превышает 6% от общего годового плана, который составляет 10 миллионов 131 тысячу тонн.