С 1 июня авиаперевозчик «Белавиа» изменил стоимость провоза багажа сверх нормы, предусмотренной условиями купленного билета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь итоговая цена услуги напрямую зависит от выбранного маршрута, а также от способа и времени регистрации каждого багажного места.

Для удобства пассажиров компания предусмотрела несколько вариантов покупки этой услуги. Оплатить лишний чемодан можно как онлайн на официальном сайте belavia.by (при покупке билета или позже в разделе «Статус бронирования»), так и оффлайн — в офисах продаж и у агентов. При этом оформление через интернет обойдется дешевле, но воспользоваться им необходимо не позднее чем за два часа до вылета рейса.