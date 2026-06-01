|01.06.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Экономика РБ
«БЕЛАВИА» ВВЕЛА НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ПРОВОЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БАГАЖА
12:48 01.06.2026
С 1 июня авиаперевозчик «Белавиа» изменил стоимость провоза багажа сверх нормы, предусмотренной условиями купленного билета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь итоговая цена услуги напрямую зависит от выбранного маршрута, а также от способа и времени регистрации каждого багажного места.
Для удобства пассажиров компания предусмотрела несколько вариантов покупки этой услуги. Оплатить лишний чемодан можно как онлайн на официальном сайте belavia.by (при покупке билета или позже в разделе «Статус бронирования»), так и оффлайн — в офисах продаж и у агентов. При этом оформление через интернет обойдется дешевле, но воспользоваться им необходимо не позднее чем за два часа до вылета рейса.
